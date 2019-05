Har fått endret motorferdselloven

nyheter

Etter skriftlig søknad kan kommunene gi tillatelse til bruk av snøscooter for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg, jf. forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd bokstav c.

Denne bestemmelsen har vært tolket ulikt i den enkelte kommune og hos Fylkesmennene, skriver regjeringspartiene i en pressemelding.

– Dette er et tema som har opptatt de lokale representantene i regjeringspartiene som har tatt dette opp med sine partier på Stortinget. Regjeringspartiene på Stortinget støtter vårt syn og mener det er urimelig å legge luftlinje til grunn for måling av avstanden. For eksempel dersom terrenget er for bratt eller man må gå rundt fjell eller innsjø, blir lengden på den aktuelle traseen avgjørende. Det vil i slike tilfeller være den aktuelle løypen eller traseen for å ta seg frem uten motoriserte kjøretøy som skal måles, skriver de i pressemeldingen.

I dagens møte i Energi- og Miljøkomiteen på stortinget avga Regjeringspartiene følgende bestilling til Regjeringen;

«Medlemmene fra H, FRK. V, KRF er opptatt av at kommunen skal kunne gi hytteeiere tillatelse til å bruke snøscooter til hytta der hvor topografi og andre forhold gjør at korteste faktisk mulige trase fra brøytet vei er lengre enn 2,5 km, og disse medlemmer vil bemerke at dette er fullt mulig etter dagens regelverk. Dette ble også presisert i svar til Stortinget i 2018. Vi ser likevel at forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd bokstav c kan presiseres. For å tydeliggjøre at kommunen kan legge den korteste faktisk mulige avstanden til grunn ved vurderingen av avstandskravet, ber vi regjeringen endre forskriften slik at det kommer klart frem at kommunen kan legge den korteste reelle avstanden mellom hytte og brøytet vei til grunn ved vurdering av søknader etter denne bestemmelsen.»

– Denne presiseringen vektlegger det kommunale selvstyre og man underbygger økt kommunalt ansvar og råderett, sier Odd Erling Mikalsen (FrP).