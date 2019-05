– Tar ned aktiviteten av hensyn til reindrifta

nyheter

Statnett forholder seg til vedtatte miljø-, transport- og anleggsplaner for aktiviteten mellom Balsfjord og Skillemoen. Det betyr at de roer ned i flere områder i perioden mai til juli av hensyn til reindrifta.

– For å hensynta reinflytting, kalving og merking vil det i enkelte områder være anleggstans i flere måneder, og anleggsaktiviteten er da flyttet til områder hvor reindriften blir mindre berørt, forklarer Jacob Grønn på egne nettsider.

Nylig kunne Altaposten fortelle om helikopteraktivitet på fjellet, der Statnett var klar på at de ikke hadde vært i området. Stansen knyttet til flytting av rein varierer nemlig fra time til time. Det krever kontinuerlig dialog med de aktuelle reinbeitedistriktene, slik da har oversikt over situasjonen til enhver tid.

På våren og forsommeren når reinen kalver er det lagt opp til lengre anleggsstans. I områdene vest for Alta, sør for Kåfjorddalen og nord for Skibotndalen er det lagt opp til stans i rundt to måneder. Vest for Alta er det i tillegg stans i arbeidet fra 20.juni til 10.juli som følge av kalvemerking, fastslår Statnett. Tilsvarende blir det restriksjoner og stans i for bindelse med høstflytting. En revefarm i Kåfjorddalen og hekkeområder for rovfugler gjør at det er høyderestriksjoner ved reir.