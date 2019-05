– Dette bør ikke havne i vannet

nyheter

– På tur til og fra Alta ble jeg oppmerksom på det som ser ut som snøskjermer ute i vannet. Nå når det smelter for fullt håper jeg ikke at disse materialene forurenser vannet og fisken, sier Heaika, som i alle år har vært engasjert i naturens ve og vel.

– Det er jo nokså mange meter med impregnerte materialer, så det er ingen god ide å la dette havne i vannet, mener han.

– Det er kanskje på tide å hente dem opp, tilføyer han.

Fra en kjentmann i området får Altaposten opplyst at skjermen pleier å hentes opp om våren, slik at de kan gjenbrukes året etter. Det er tidlig vår, med lite is, så da kan synet ha kommet litt tidligere enn vanlig langs E45.