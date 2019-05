– Tomteklager enstemmig tatt til følge

nyheter

Det er konklusjonen til flere av hovedutvalgets medlemmer vi har vært i kontakt med etter mandagens møte der flere bolig- og fradelingssaker ble behandlet. Hovedutvalget for næring har i en ny organisering samme funksjon som den tidligere kommunale landbruksnemnda, og er kommunens politiske fagorgan for landbrukssaker. Mandag behandlet utvalget to ulike klagesaker på fradeling og en ordinær fradelingssak. Før behandlingen ble påbegynt ble det foretatt befaring, og politikerne så etter gjennomført befaring ingen grunn til å stå fast på tidligere administrative vedtak om å si nei søknadene. I klagesaken fra Gudmun Opgård ble størrelsen på tomtene endret noe, og plasseringen justert i det enstemmige vedtaket. I de to andre sakene ble fradelingen vedtatt slik som omsøkt.

– Fradelingene ble enstemmig støttet. Det er fornuftig å foreta befaring i slike saker, og enstemmige vedtak bærer bud om en seriøs behandling og at fornuften har seiret, sier hovedutvalgsleder Otto Aas (SV) og får full støtte hos Odd Erling Mikalsen (Frp).

Hovedutvalget har med behandlingen av de tre sakene; alle fradelingssaker, markert at hovedutvalget ikke er enig med administrasjonens holdning hvor nær alle søknader nærmest automatisk ender opp med avslag. I alle tre sakene som mandag var til behandling hadde administrasjonen rådet politikerne til å si nei til fradeling.

Tre saker

De to sakene i Tverrelvdalen var fradeling av en boligtomt hos Tore og Eva Haldorsen i Sagslotten, øverst i Tverrelvdalen. Den andre var en klagesak på en søknad fra Gudmun Opgård om fradeling av to tomter på hans eiendom Solbakken som ligger i Mardalsveien, mens den tredje saken omhandlet fradeling hos Trond Kroken i Raipas. I sin vurdering knyttet til tomtene i Dalen viste administrasjonen til at det i gjeldende aralplan er ledig boligpotensial i Tverrelvdalen, anslått til omtrent 80 eneboligtomter henholdsvis på områdene Kvitberget, Svennbakken/ Fallsen.

– Nederlag å stoppe arealplanen SV mener en utsettelse av arealplanen er å kaste kortene.

Kjerneområde landbruk

Eksempelvis viser det til at store deler av Tverrelvdalen er foreslått tatt inn som kjerneområdet for landbruk i den nye arealplanen. I saksframlegget i søkanden om fradeling fra Tore Haldorsen heter det:

«Disse områdene ligger i nærheten av sosial og teknisk infrastruktur. Kommuneplanens arealdel er under revisjon og omsøkte område er i forslaget fortsatt avsatt til LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. I forhold til at området ligger i et sentralt landbruksområde er området i revisjonen av kommuneplanen også foreslått lagt inn under hensynssone kjerneområde landbruk. Kjerneområde landbruk består av de arealene i kommunen som er viktigst for landbrukets mest sentrale samfunnsoppgaver; matproduksjon og jordbrukets kulturlandskap. Hensikten med å kartfeste kjerneområder, er å peke ut hvilke arealer som skal prioriteres i et langsiktig perspektiv, for å unngå nedbygging eller oppstykking av jorda».

Videre har jordbrukssjefen innstilte følgende:

«Det anbefales utfra en samlet vurdering at det ikke gis samtykke til fradeling av en eneboligtomt og tomt rundt garasjeuthus under gnr/bnr 38/169 i Tverrelvdalen i Alta kommune som omsøkt. »

Hovedutvalget sa seg uenig i vurderingen fra administrasjonen og imøtekom klagen fra Haldorsen, Opgård og Kroken.