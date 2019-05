– Nederlag å stoppe arealplanen

nyheter

Det er sterke reaksjoner i SV over den vendingen arealplanarbeidet har tatt. Politikerne har tatt innspill fra innbyggere til etterretning, og har foreslått omfattende endringer i administrasjonens forslag til arealplan. Det gjør at opprinnelig tidsplan for rulleringen nå skal endres. Nå legges det opp til at arealplanen skal utsettes et halvt år og vedtas først etter at det er valgt et nytt kommunestyre.