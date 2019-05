Går for gratis skolemat og leksefri for de minste

nyheter

Miljøpartiet De Grønne skal jobbe for gratis skolemat og leksefri skole fra første til fjerde trinn, vedtok partiets landsmøte søndag.

Samtidig vil MDG gjøre overgangen fra barnehage til skole mykere for å unngå at læringsløp med for mye testing og vurdering skaper skoletapere.

Også flere tiltak for å ivareta de minste skolebarnas behov for lek og bevegelse i langt større grad enn i dag, fikk tilslutning.

– Skole er mer enn bare å lære bokstaver og tall, og det må frigjøres tid til spontanitet og lek, sier Grønn Ungdoms nasjonale talsperson Hulda Holtvedt.

MDG vedtok i helgen et valgløfte om må gi alle barn et gratis, sunt og bærekraftig måltid i grunnskolen og i barnehagene.