Kan lønne seg å plukke opp rusket

nyheter

Tirsdag 28. mai er det duket for årets vårdugnad - Rusken 2019. I år kan de som bidrar være med i trekningen av et gavekort på 10.000 kroner, melder Alta kommune på sine hjemmesider.

Man kan plukke alene eller danne ryddelag, og for å melde på sitt lag går man inn på Alta kommunes hjemmeside og finner epostadressen. Privatpersoner eller bedrifter som vinner må velge en eller flere lokale ideelle aktører å gi premien til.

Avfall som omfattes av Rusken-aksjonen er generell forsøpling langs kommunale veger og offentlige områder. Alta kommune oppfordrer naboer, bedrifter, lag- og foreninger til å gå sammen å rydde langs veier, i boligfelt, tur- og fellesområder.

Søppelsekker og Rusken skjema (for merking av sekker) kan hentes på Alta rådhus, avdeling kommunalteknikk fra tirsdag 21. mai mellom klokken 8 og 15.

Alta kommune gjør oppmerksom på at kun sekker merket med ruskenskjema vil bli hentet av Alta kommune. Samtidig minner de om at rusken avfall ikke er privat avfall, bod/garasje rydding etc. Privat hageavfall (løv og småkvister) kan leveres gratis på stengelsmoen avfallsanlegg hele året.

Ordningen for distriktene er som følger:

Rusken på Altnes, Hakkstabben og kvalfjord vil foregå samtidig med Vefas sine vår ryddedager i uke 21.