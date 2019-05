Lærerne forbereder seg på mulig streik

nyheter

Det er særlig elever i ungdomsskolen, videregående og studenter som vil merke om det blir streik kommune eller staten.

Det er tatt ut lærere i 21 kommuner og 13 fylker, dermed kan et stort antall elever og skoler bli rammet. I tillegg vil studenter ved flere av universitetene og høyskoler merke om det blir streik.

Her er lista over skolene der det kan bli streik som er samlet av Utdanningsnytt.

I tillegg til grunnskolen og videregående, er en del av de statsansatte som jobber på universitetene i Oslo, Bergen og Bodø, samt Oslo Met, tatt ut for å streike.

I Finnmark er det lærere i Hammerfest som først tas ut.

11.000 klare til streik

Meklingen for ansatte i kommunen og i staten er midt i innspurten. Potensielt kan omkring 11.000 arbeidstakere ende i streik fra fredag morgen om det ikke blir enighet. Meklingsfristen går ut ved midnatt natt til fredag, men det kan lett bli mange timer med forhandlinger på overtid. I fjor ble partene sittende 16 timer på overtid før det ble enighet.

For lærerne dreier striden seg spesielt om de med en lektorutdanning på fem år som ikke er fornøyd med tilbudet de har fått fra kommunene.

– Mens de andre lønnstakerne i kommunesektoren fikk en ramme på 3,25 prosent, fikk lærerne i Unio 3,03 prosent, opplyser Unio. Det samme gjelder lærerne som er organisert gjennom Akademikerne.

Det er også egne forhandlinger for ansatte i Oslo kommune. Det gjelder kun de som er organisert via Akademikerne. Ellers er det enighet i Oslo.

Universiteter

Blant de statsansatte står foreløpig 3.700 ansatte klare til å gå ut i streik fra fredag morgen. Publikum vil nok best merke dette på universitetene i Oslo, Bergen, Bodø og Oslo Met.

– En konflikt vil for eksempel kunne få konsekvenser for eksamen og sensur ved universitetene i Oslo, Bergen og Bodø, varslet forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio stat i forrige uke.

Andre statsansatte som kan ende i streik, jobber blant annet i Nav, departementene, toll og politi.

Striden mellom de statsansatte og arbeidsgiveren dreier seg om hvor mye av lønna som skal regnes inn i pensjonsgrunnlaget og uavklarte spørsmål om AFP. I tillegg er det uenighet om hvordan pengene skal fordeles mellom de forskjellige yrkesgruppene.

Hemmelig

Innspurten i meklingen er typisk preget av stillhet. Grunnen til at lite blir kjent om hva som skjer bak dørene hos Riksmekleren, er at det er forbudt for partene å si noe om selve meklingen. Dette er det Riksmekleren som har bestemt. Begrunnelsen er at partene skal ha tillit til at det som blir sagt under mekling forblir fortrolig.

– Utspill kan sette meklingen i fare, og derved vanskeliggjøre mulighetene for å finne fram til en minnelig løsning som sikrer arbeidsfreden, skriver Riksmekleren på sine nettsider.