Arrangerer sommerskole med vulkaner og eksploderende såpebobler

Vulkaneksplosjoner, bleieforskning og eksploderende såpebobler står blant annet på timeplanen når Forskerfabrikken inviterer til sommerskole.

Fra mandag 12.august ønsker de å starte skolen i Alta, men foreløpig mangler de deltakere til den skolen som varer hele uke 33.

– Vi har til nå syv påmeldte, men har plass til 24, sier kommunikasjonsansvarlig Hanne Bjerknes i Forskerfabrikken.

Realfag

Bjerknes sier de har fått gode tilbakemeldinger fra både elevene selv og deres foreldre fra tidligere år og de vet at kurset blir satt pris på.

– Også er det jo veldig viktig da, at flest mulig får erfare at realfagene kan være veldig spennende og relevante. Kurslederne er alltid kjempeflinke og engasjerte realfags- og pedagogikkstudenter som virkelig brenner for fagene.

Tekna Finnmark støtter hver plass på sommerskolen med 500 kroner og det betyr at flere barn får muligheten til å delta, sier hun.

Miljøutfordringer

– På årets sommerskole skal vi utforske mineraler, bergarter og fossiler, og dyrke egne krystaller. Vi skal lage vulkaner og eksplosive såpebobler.

I tillegg til dette skal de se nærmere på tema som mange engaserer seg i; nemlig miljøutfordringer

– Hvordan er det å være fisk i et hav fylt av plastsøppel? Og hvordan kan du og jeg bidra til at havet ikke blir fremtidens søppeldynge? Det blir også tid til leken matematikk, steinjakt og bleieforskning. Vi vil rett og slett vise barna hvor morsomt og spennende naturvitenskap kan være.

I tillegg til Alta arrangerer de sommerskole i Vadsø, Kirkenes og Hammerfest.