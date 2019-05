Ser muligheter for fortetting i Altagårdsbakken

nyheter

Altaposten kunne onsdag melde at Alta kommune og FeFo drøfter realisering av boliger som ivaretar boligsosiale hensyn.

Samtidig har Alta kommune laget en boligplan som sterkt vektlegger boligsosiale forhold. De er i ferd med å revidere arealplanen og høringsfristen gikk nylig ut. I den forbindelse sendte Finnmarkseiendommen sine innspill. Her kommer de med forslag til FeFo-eiendommer som kan være aktuelle.

Blant annet nevner de eiendom i Altagårdsbakken som bør tas med i fortettingskartet.

– Arealet er satt av til fremtidig boligbygging, er sentrumsnært og ligger hendig plassert i forhold til både E6, gang- og sykkelnett og miljøruta, skriver de.

I høringsuttalelsen opplyser de også om pilotprosjektet som de er i gang med, sammen med Polarlys Boligbyggelag.

– Målet med prosjektet er å se hva grunneier kan gjøre for at boligmarkedet blir tilgjengelig for flest mulig. På bakgrunn av dette har FeFo utarbeidet et sett med virkemilder der vi vil bruke grunneierretten for å bidra til reduksjon i prisutviklingen på nye boliger i pressområder på Finnmarkseiendommen.

De skriver videre at et av virkemidlene er at FeFo-grunn skal brukes til arealeffektiv utbygging, dvs. at det skal søkes å få realisert flest mulig boenheter per dekar. Dette for å bidra til økt utnyttelse av allerede etablert kommunal infrastruktur, bidra til miljøgevinst ved kortere og mindre transportstrekninger og redusere tomtekostnadene pr. enhet.

– FeFo vil i praksis ikke inngå nye opsjonsavtaler om boligutvikling i Alta, før vi har drøftet bruken av disse virkemidlene med kommunen. Vi håper derfor at FeFo og Alta kommune møtes til dialog hvor disse problemstillingene diskuteres. Dette kan tenkes å sammenfalle med arbeidet kommunen gjør i forbindelse med kommunedelplanen for helhetlig boligpolitikk i Alta.