Kommunen river ballbingen i Hjemmeluft: – Hadde aldri vært bygget i dag

nyheter

Altaposten fikk tips torsdag morgen at fotballbingen i Hjemmeluft er i ferd med å rives. Den anonyme tipseren mener angivelig at grunnen er naboer som reagerer på støyen fra ballspillingen i bingen.

– Kommunen har i all stillhet besluttet å rive ballbingen i Hjemmeluft da det visstnok er en bolig som ikke tåler noen lyd fra den. Ille at ungdom som har dette som sitt aktive samlingssted mister dette bare fordi noen har valgt å bosette seg sentralt i byen, og samtidig forvente bygdas stillhet hele døgnet. Det er jo nettopp ungdommen som trenger et aktivt tilbud lokalt for ikke å drive rundt å falle for usunne fristelser, sier den anonyme tipseren.

Beholder ballflatetn

Seksjonsleder i park og idrett, Per Erik Bjørnstad, bekrefter at ballbingen skal rives grunnet støy fra ballspillingen i veggene, men at ballflaten fortsatt består.

– Ja, bingen skal rives og ballflaten skal omgjøres. Det vil fortsatt være fullt mulig å drive på med ballspill og lek på området. Det er et viktig uteområde med barnehage rett i nærheten. Gjennom flere år har det vært mye støy der etter klokken elleve på kvelden. Vi har forsøkt å finne tiltak som kan gjøre det bedre for de fortvilte naboene. Dette tror vi kan være en veldig god løsning, sier Bjørnstad.

Altas verste ballbinge

Ballbingen ved Oterfaret i Hjemmeluft har tidligere fått navnet «Altas verste ballbinge». Ballbingen har måttet tåle mye hærverk gjennom årene, og har siden den ble bygget i 2000 ført til mye frustrasjon fra naboer. I en artikkel publisert i Altaposten tilbake i 2004, krevde Alta boligbyggelag at bingen måtte rives grunnet støy.

I artikkelen hevdes det at bingen er bygd for nært naboene.

Da bingen sto ferdig viste det seg at den kun var to meter fra nærmeste nabogrense. Ifølge plan- og bygningsloven skal det være minimum fire meter til nabogrensen, opplyses det om i artikkelen.

– Ballbingen kunne aldri vært bygget med samme plassering i dag. Derfor fjerner vi veggene for å få ned støyproblematikken. Vi håper fortsatt at det vil være fornøyde unger både på dag- og ettermiddagstid ved området, sier han.