– Det har ikke skjedd noe som helst siden sist

nyheter

I morgen klokken 12 møtes utålmodige og engasjerte Alta-ungdommer utenfor rådhuset, simpelthen fordi den store oppvåkningen i folkemassene lar vente på seg.

– Det har ikke skjedd noe som helst siden skolestreiken vi hadde 22. mars, så denne saken slipper vi ikke, fastslår fylkesleder og lokallagsleder i Natur og ungdom, Elise Sørensen.

Den viktigste saken

Hun går første året på Alta videregående skole, men i morgen tar hun et bevisst valg.

– For å være helt ærlig. Nå på tampen av skoleåret ser vi gjerne på film eller gjør mindre viktige ting, så jeg ser ikke helt problemet. Det må være mye viktigere at vi engasjerer oss i klimasaken, som er det viktigste av alt. Selv om det er eksamenstider, håper jeg de som har anledning, kommer til rådhuset, sier Elise.

31 steder i Norge

Den internasjonale skolestreiken foregår i 118 land. I Norge er det så langt innmeldt 31 streiker, blant annet i Alta.

– Oppslutningen i mars var bra, vi var nærmere 100 stykker. Nå er jeg mer usikker, men jeg skal henge opp litt plakater og håper å mobilisere flest mulig. Jeg tror de unge bryr seg like mye som sist, men kanskje flere har det travelt med ulike gjøremål, sier Sørensen.

FN naturpanels siste rapport understreket nok en gang behovet for handling. Statsminister Erna Solbergs uttalelser om å rose ungdomsengasjementet, men ikke lytte til kravene, er bensin på streikebålet, fastslår arrangørene.

Flires bort

– Det er viktig å understreke at dette ikke handler om en sak, men mange saker. Vi må ta tak lokalt, men det monner først når det skjer noe globalt. Det legges til rette for mer oljeproduksjon og dumping av avfall i Repparfjord. Det er det vi jobber mot, for framtiden til våre barn og barnebarn, sier Elise bestemt.

Hun forsikrer at dette er blodig alvor for de unge. Miljøprotestene blir fortsatt møtt med en form for overbærenhet.

– Kanskje noen synes vi er naive og flirer litt av oss, men det haster for oss alle. Det er bare noen som ikke har skjønt det, sier Elisa og eksemplifiserer.

– Vi var veldig takknemlige for å bli invitert til å holde tale på 17. mai i Alta. Ronja Daniloff holdt en fantastisk flott tale, men vi opplever at det er noen som flirer det bort og ikke tar det på alvor. Derfor må vi stå på videre, fastslår Sørensen foran morgendagens skolestreik i Alta.