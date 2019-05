– Blir boliger for de som ikke har muligheter i markedet

nyheter

Fefo vil engasjere seg sterkere i situasjonen på det pressede boligmarkedet i vekstsenteret og har hatt møte med Alta kommune, der spesialrådgiver Per Hindenes gjør en jobb.

Kommunens boligplan har fokus på boligsosiale forhold og Fefo ønsker på sin side å bidra med tomter som er tilgjengelige. Kostnadene skal holdes nede, slik at boligutgiftene blir forutsigbare.

Målet er å finne en samarbeidsform som skaper forutsigbarhet for utbygger og kommune. Da skal vi i FeFo bidra med aktuelle tomter i området, sier leder for grunn og rettigheter i FeFo, framholder Sverre Pavel i en pressemelding.

– Dette blir boliger for de som ikke har muligheter til å komme seg inn i boligmarkedet, sier Pavel, som er leder for grunn og rettigheter i Finnmarkseiendommen.

Per Hindenes ser for seg at dette kan bidra til bygging med kommunal tilvisningsrett.

– Vi mangler mange utleieboliger i Alta, og vi har behov for utleieboliger av varierende størrelse til rimelige priser, sier Hindenes i pressemeldingen.

Han sier de har behov for å bygge en god del av denne typen boliger framover for å dekke behovet.

– Alta kommune vil sikre bygging av slike utleieboliger gjennom offentlig og privat samarbeid, presiserer han.