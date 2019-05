Store tap for oppdrettere i Troms og Nordland

nyheter

Ballangen Sjøfarm kan ha tapt laks for nærmere 200 millioner kroner på grunn av algeoppblomstringen. Nå truer algene flere anlegg i Troms og Nordland.

– Vi får komme tilbake til tallene, men det blir fort verdier for mellom 150 og 200 millioner kroner, sier daglig leder Ottar Bakke i Ballangen Sjøfarm i Ofoten i Nordland ti l NRK.

Han har mistet over halvparten av fisken, omtrent 2,7 millioner fisk, som utgjør vel 3.000 tonn.

Holder pusten

Algeoppblomstringen tar livet av oppdrettslaks sør i Troms og nord i Nordland. Fem lakseselskap er rammet i Troms, mens tre er berørt i Nordland, skriver Dagens Næringsliv. Det er den verste algedøden som har rammet området siden 1991, ifølge avisen.

– Her holder vi pusten og håper algen dør bort. Vi følger situasjonen time for time for å se hvordan det går. Algene beveger seg med strømmen og har rammet to nye lokaliteter lenger ut i Ofotfjorden, sier regiondirektør Janne Andersen i Fiskeridirektoratet.

Spredning

Han forteller at algene sprer seg til nye områder. Søndag var fire anlegg rammet og mandag ble to anlegg til rammet.

Ifølge prognosen for vanntransport vil strømmen ut Ofotfjorden vedvare de neste 24 timene. Dette vil kunne medføre spredning så langt vest som til Årstein, melder Fiskeridirektoratet.

Til NRK sier forsker ved Havforskningsinstituttet, Lars-Johan Naustvoll, at det mest sannsynlig er snakk om alger i gruppen chrysochromulina.

– Dette er alger som produserer en gift som rammer cellene i fiskens gjeller, slik at fisken ikke får oksygen, sier Naustvoll.