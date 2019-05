– Ikke krav om sikring

nyheter

Seksjonsleder Geoteknikk infrastruktur i Rambøll, som sammen med NGI har vurdert områdestabiliteten for Ressebakken boligfelt og Talvik Sør kommer med noen nyanseringer av en sak om samme tema i Altaposten. Seksjonsleder Per Arne Wangen i Rambøll forteller at NGIs første utkast til rapport, som ble utarbeidet etter at det var utført innledende stabilitetsutredninger, så man at sikkerheten mot skred i sonen ikke var tilfredsstillende for dagens terrengsituasjon.