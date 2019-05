– Det er vi som bestemmer

nyheter

Otto Aas tordnet fra talerstolen da saken om årsmelding og Altas framtid var tema for kommunestyret. Bakgrunnen for hans engasjement og følelsesladede innlegg er Fylkesmannens varsledede innsigelse mot boligbygging og fortetting i Alta, noe Aas peker på er god politikk for å bøte på boligkrise og skyhøye priser i Alta.