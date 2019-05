Alta-prosjekt får internasjonal oppmerksomhet, Equinor-leder begeistret: – Imponerende!

nyheter

Etter å ha kommet til den erkjennelse at de unge hang etter landssnittet i matematikk, bestemte Alta kommune i 2015 seg for å løfte realfagene. Fire år senere skal arbeidet som er gjort for barn i barnehage og skole presenteres sammen med 16 andre prosjekt, på European Science Educaction Research Assosiation (ESERA) 2019.