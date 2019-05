– Vi kjenner reglene godt

nyheter

Torsdag kunne Altaposten fortelle at administrasjonen i Alta kommune går for å avvise lovlighetsklagen på nedleggingen av Komsa skole, som skal behandles i kommunestyret til uka. Administrasjonen mener at Venstre, Frp, Kystpartiet og Sp leverte inn lovlighetsklagen et halvt år for sent.

Klage på april-vedtak

Trine Noodt (V) avviser at de leverte inn en lovlighetsklage på vedtaket fra september.

– Vi kjenner veldig godt til regelverket og har en rekke ganger levert klage innenfor fristen på tre uker. Det er etter min mening helt opplagt at vi ønsket en politisk behandling av klagen fra FAU Komsa som ble behandlet i april. I den grad det foreligge en misforstålse, sitter jeg igjen med en følelse av at dette skjer med vilje for at vi skal framstå som useriøse, sier Noodt til Altaposten.

Kretsgrensene

Administrasjonen anbefaler kommunestyret å opprettholde sitt vedtak om nedlegging – og oversende saken til behandling hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

– Jeg mener foreldre og elever ved Komsa skole fortjener at saken blir behandlet av kommunestyret kommende uke, simpelthen fordi de ikke har blir hørt i saken. Det gjelder også for skolekretsgrensene, som etter det vi forstår ikke skal behandles før i 2021. Det er etter at skolen er lagt ned, sier Noodt oppgitt.

– Er det ikke en fordel å behandle kretsgrensene etter at vedtaket om storskole er satt ut i live?

– Nei, det synes jeg ikke. Det naturlige og ryddige er at skolen og foreldrene får være med en i høringsprosess for både nedlegging og kretsgrenser, før en skole legges ned.

Tre underskrev

Hun reagerer på at det hevdes at klagen heller ikke er underskrevet.

– Det stemmer at en av de fire som leverte inn klagen ikke var tilgjengelig, men det holder at tre har underskrevet lovlighetsklagen. Jeg mener samtidig at administrasjonen bør være opptatt av at saken behandles av politikerne. De kunne for eksempel ha tatt kontakt hvis det var noen form for usikkerhet rundt saken. Dette blir en obstruksjon, mener Noodt, som var den som presset på for at saken skulle komme til behandling i kommende møte.

– Mener du at administrasjonen ikke burde forholde seg til vedtaket fra september om storskole i Bossekop?

– Ikke uten at en høring er gjennomført. Nå virker det som om man bare kjører på, uten å gjennomføre en ordentlig prosess. Det er det som bidrar til å sette skolene opp mot hverandre, sier Venstre-politikeren, som står fast på nærskoleprinsippet og et ønske om oppussing av begge skolene.

– Burde det ikke vært levert en lovlighetsklage etter vedtaket i september, hvis man mente at det var et lovbrudd. Har dere sovet i timen?

– Venstre har i alle sammenhenger levert inn klage på vedtak som ikke forholder seg til kravene til slike prosesser. I denne saken ble det gjort et valg mellom de to skolene i september og forventningene var da at det kom en høringsprosess. Den har vi etterlyst og har nå fått beskjed om at skolekretsgrensene skal behandles i 2021. Da blir jo elever og foreldre ved Komsa skole overkjørt.

– FAU ved Bossekop mener i et leserinnlegg at elever og foreldre ikke fortjener denne omkampen og at man må komme igang. Gjør det ikke inntrykk?

– Jeg er ikke med på at elevene og foreldrene bør settes opp mot hverandre. Det er det Alta kommune og posisjonen som gjør. Det er lett å forstå at man ønsker en ny skole i Bossekop, men man kan ikke rushe i denne type prosesser. Det må skje på en ryddig måte.

– Er ikke løpet kjørt i denne saken?

– Nei. Mitt håp er at Fylkesmannen ser at det begås feil og at intensjonen i lovverket er å sikre at elever og foreldre har medbestemmelse.