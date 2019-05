Alta har fått sin egen bunadsgerilja

nyheter

Lørdag formiddag, på kort varsel grunnet det fine været, inviterte Raymond Londal som mange kjenner for sin engasjement i facebook-gruppen «Sykehus til Alta», til et bunad/kofte-stunt ved Nordlyskatedralen.



Støtter Kristiansund

Formålet med stuntet var å vise sin støtte til bunadgeriljaen sin kamp for å beholde sin fødeavdeling i Kristiansund.



– Det kom ikke så mange. Grunnen er nok at det ble feiret mye på 17.mai og at folk er på fjellet, samt kort varsel. Denne bunadaksjonen handler uansett om å sette fokus på hvor viktig nærhet til et godt fødetilbud er. Det er noe vi i Alta og Kautokeino lett kan identifisere oss med. En gerilja er pr definisjon også en liten gruppe, og det ble vi i dag, smiler Londal.



– Må få et fullverdig tilbud

De som ble med på den lille markeringen til støtte for kampen om fødeavdeling i Kristiansund var Tove Dahle, Helene Thoresen Haugsnes og Mariann Smith-Novik.



– Jeg kom fordi jeg også indirekte vil ha sykehus til Alta. Folk må få føde der de bor og ikke fraktes over lange avstander. Det er utrolig ugreit å lese på blant annet facebook at når det er uvær så må man ikke bli syk eller føde grunnet stengte veier, så jeg, som alle andre, ønsker selvsagt et bra fødetilbud i Alta. Det er sløsing av både penger og miljø at folk skal fraktes lange avstander for å få et fullverdig helsetilbud. Jeg har selv barn og jeg vil at de skal få et nært og godt fødetilbud, sier Smith-Novik.