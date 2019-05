nyheter

Han meldte seg ut av partiet og forlot nestledervervet i KrFU etter retningsvalget, men ønsker nå å gjøre en jobb for fylkeslaget som kampanjemedarbeider i august og september i lokal- og fylkestingsvalget

– Nikolai har god erfaring når det gjelder valgkamp. Vi er glad for å ha han med på laget hvor han kommer til å styrke Troms og Finnmark KrF sin valgkamp, sier fylkesleder for Troms og Finnmark KrF, Svein Iversen som fortsetter:

– Det er et kommune- og fylkestingsvalg vi står ovenfor og KrF har en god liste med personer som ønsker å bygge den nye regionen. Vi trenger folkevalgte som vil arbeide for å styrke hele regionen istedenfor politikere som heller vil bruke tiden til å dele opp regionen i to.

Nikolai Skogan sier han gleder seg til å ta fatt på jobben som kampanjemedarbeider.

– Jeg er takknemlig for denne tilliten og er motivert til å gjøre en god jobb for Troms og Finnmark KrF, uttaler Skogan i pressemeldingen.