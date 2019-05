Stemningsfull feiring

nyheter

Det var småkjølig og oppholdsvær under feiringen av nasjonaldagen i Alta, men været så ikke ut til å legge noen demper på stemningen, verken i toget eller for alle som fulgte opptoget fra tilskuerplass.

Altas joviale politimann gjennom mange tiår, Svein Tore Nilsen, har erfaring med å gå i front og hadde sedvanlig stram og høvisk stil, med brede smil der det måtte passe. Humøret var upåklagelig og mange gir uttrykk for takknemlighet overfor korpsmusikantene som alltid stiller opp.

I år hadde de fire korpsene stilt seg strategisk til. På Bossekop-bakken hadde Alta musikk- og skolekorps plassert seg, slik at alle fikk høre tonene fra korpset. Toget fra gamle sentrum fikk høre Tverrelvdalen skole- og veterankorps i rundkjøringa ved Kvilekrysset. Det skapte fin stemning, i tillegg til at musikantene var på plass i sentrum under taler og sangen.

Ett av de virkelig hyggelige innslagene var Alta seniordans, humørfylte veteraner som hadde med seg egen musikk. Det var nok flere langs løypa som fikk lyst på en svingom.

I Alta sentrum ble det taler, diktlesning og sang av kjent merke, mens andre søkte havn hos diverse bevertnngssteder der mange hadde gjort sin flid med å stelle i stand kakebord og rundstykker. Det hadde man naturligvis også gjort på de mange arrangementene ved skolene.

Det hadde man naturligvis også gjort på de mange arrangementene ved skolene, som gjerner starter opp i 14-tiden. Her kan man mingle med kjente fjes fra egen bygd.

Her ventet det bevertning og leker, i tillegg til at vi regner med at både softis og pølser gikk ned på høykant.