Rolf tok nok en gang ansvaret for rytmen i toget

I Langfjorden gleder de seg stort over at rytmen i toget er sikret av en kjenner.

– Det er vi kjempeglad for. Trommeslager Rolf Jørgensen stilte også i år opp i toget i Langfjorden og hurraropene lurte fram sola, forteller Randi Karlstrøm.

Årets taler, Gulla Jørgensen, snakket om at folk i 1945 sto ovenfor store utfordringer og samarbeidet på en unik måte. Den samme ånd og vilje trenger vi i Norge i dag for de formidable oppgavene vi står ovenfor som samfunn, hilser Randi, kafeverten og grunderen, som også er kjent for sin utrettelig innsats for å beholde Finnmark som eget fylke.