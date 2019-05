Nå gjelder det!

nyheter

Dag to i Tel Aviv planlegges under frokosten på stranda. På dagsordenen står en egen pressekonferanse, kun for nær familie av medlemmene i Keiino.

Natta før har vi overvært Keiino konsert til ellevill jubel i en av de hotteste klubbene i Tel Aviv.

Det er rett og slett vilt med journalister. Og de fleste av de har gjort god research og stiller vettuge spørsmål. Det er rett og slett vanskelig å beskrive med få ord hvor stort dette ser ut til å bli. Vi møter de andre delegsjonene fra andre land, men virker som det er KEiiNO som er midtpunktet uansett hvor vi snur oss.

Bare jeg alene gir sikkert minst fem intervjuer i løpet av den rundt en time seansen. Alle medlemmene i KEiiNO stiller med familiene til stede. Det gir oss anledning å hilse på de andre, bli kjentmed dem. I tillegg treffer jeg koret til bandet, med bla Marianne Pentha. Nrk-teamet, med Grand Prix general Stig Karlsen i spissen, følger med, svarer på spørsmål og er entusiastiske. Rett og slett fin stemning.

Sikkerhetsopplegget ved Tel Aviv Expo er enormt. Det tok ca ett kvarter å komme seg inn i rett inngang, deretter med ransakelser opptil flere ganger. De tar ihvertfall sikkerheten på alvor her. Det føles jo trygt. Vel inne på området får vi fem koftekledde samene enorm oppmerksomhet med bildetaking osv.

Vi er nå kommet inn i salen. Det er nå det gjelder. Jeg kommer med rapport senere i kveld. Det er nå det gjelder.

Klemet Anders Buljo