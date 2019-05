Foreslår halvering av antallet rovviltnemnder

nyheter

Klima- og miljødepartementet foreslår å redusere antall rovviltnemnder i Norge fra åtte til fem eller fire.

Nylig la avdelingsdirektør Torbjørn Lange i Klima- og miljødepartement fram to ulike modeller de vurderer, skriver Nationen. Den ene har fire regioner, den andre har fem. I en Powerpoint-presentasjon avisen har fått tilgang til, heter det at antallet regioner foreslås «redusert/endres slik at det samsvarer bedre med regionreformen». Endringene vil skje før regionreformen trer i kraft 1. januar neste år.

Forskjellen på de to modellene er om hele Østlandet og Sørlandet skal være én region eller to.

Trøndelag og Nordland foreslås slått sammen. Det foreslås også å slå sammen hele Vestlandet med Møre og Romsdal. Dagens nordligste region, Troms og Finnmark, består som i dag, skriver Nationen.

– Vi vil om kort tid sende på alminnelig høring forslag om nye rovviltregioner som er tilpasset regionreformen. Hva departementets forslag nærmere går inn på, vil framgå av høringsdokumentene. Vi kan derfor ikke komme nærmere inn på det nå, sier statssekretær Atle Hamar (V) til avisen, som svarer på vegne av departementet. (©NTB)