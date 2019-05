Bøndene får skyte gås

nyheter

Alle de tre bøndene som hadde søkt om skadefelling av gås får likevel tillatelse til skadefelling av grågås og canadagås, slik de hadde søkt om.

De tre jordbrukseiendommene skades betydelig av gås i Kautokeino hvert år, mente eierne som søkte om tillatelse. Administrasjonen mente bøndene ikke bør få skadefellingstillatelse. Politikerne i formannskapet avgjorde saken i dag og ga tillatelse.

Johnny Hætta, Jon Evald Hætta og Nils Mathis O. Hætta kan dermed hente frem haglene sine og få bort de skadegjørende fuglene fra sine eiendommer i Kautokeino kommune, selv om administrasjonen hadde innstilt på avslag.

I begrunnelsen skrev administrasjonen at Johnny Hætta ikke kan skyte gås før skade på eiendommen er skjedd. Skal man få fellingstillatelse skal det foreligge en akutt situasjon, administrasjonen innstiller derfor på avslag. «Det er likevel mulighet for at man i unntakstilfeller kan gi fellingstillatelse på bakgrunn av tidligere skadeproblem. I slike tilfeller gis det en betinget fellingstillatelse som iverksettes når skadene igjen oppstår.»

Og det er denne unntaksbestemmelsen som er tatt i bruk av politikerne som gir alle tre tillatelse til skadefelling av grågås og canadagås.