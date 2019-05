Ekspertene snur og godkjenner boligfelt

nyheter

– For oss i Talvik er nyheten om at de geotekniske eksepertene går god for at Ressebakken har god nok områdestabilitet for boligbygging både 17. mai og julaften på en gang. Bygda har stått på startstreken og ventet på startskuddet for å skape vekst og utvikling, men har gang på gang blitt kalt tilbake på grunn av kvikkleireproblematikk, sier Aina Todal, Siv-Kristin Ryeng, Øystein Pedersen, Nathalie Pedersen og Ronja Naustvik Vest i Talvik Arbeiderlag. Sammen med resten av styret som ikke kunne ble med på fotoseansen, Bengt Rune Kolstad, Mikkel Romsdal og Lars Morten Larsen, har de hatt boligsituasjonen i bygda som sin viktigste sak over flere år.