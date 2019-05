Åpner biblioteket 15 timer i døgnet

nyheter

– Alta bibliotek utvider sin åpningstid fra 43 timer med bemannet bibliotek i uka til 105 timer total åpningstid fra 15. mai. Det innebærer at innbyggerne i Alta får tilgang til biblioteket sitt fra kl. 07.00-22.00 hver dag, hele året rundt. Det er en formidabel økning av bibliotektilbudet i vår kommune, skriver leder for biblioteket Sonja-Kristin Granaas i en pressemelding.

Ved å tilby selvbetjent bibliotek ønsker Alta kommune å legge til rette for mer bibliotekbruk, mer fleksibilitet for lånerne, og mer aktivitet i biblioteklokalene gjennom hele døgnet, skriver hun.

– Vi håper og tror at dette blir godt tatt i mot både blant våre nåværende og nye bibliotekbrukere.

Et felles gode

Granaas sier biblioteket er felles eiendom. Lokalene ligger der døgnet rundt og nå ønsker de at det skal være til glede og nytte for alle.

– Selvbetjent bibliotek er et svært godt tilbud til lånere som vil betjene seg selv, og bruke biblioteket når det passer for dem. Har man fått beskjed om at en bok er klar til avhenting kan man stikke innom biblioteket når det passer best, og låne boka selv på automaten i biblioteket. Har man behov for ett stille studierom i forbindelse med eksamenslesing eller studier, kan man benytte seg av bibliotekets seminarrom. Eller hvis man vil ta med seg familien en søndag formiddag på barneavdelinga for å lese, spille eller leke, så kan man gjøre det. Selv om biblioteket er ubemannet vil det også være tilgang på trådløst nettverk i hele åpningstida.

Biblioteket inviterer til offisiell åpning av det selvbetjente biblioteket onsdag kveld kl. 19.00-20.30.

– Det blir kveldskonsert med Petter Carlsen, varm kveldsmat og garantert trivelig stemning for alle de som tar turen innom, avslutter hun.