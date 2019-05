Unge bråkmakere bortvist av politiet – mye fyll og uro i natt

nyheter

Klokken 02.02 fikk politiet inn flere meldinger om høy musikk/feststøy i området Saga i Alta.

– Det er også mye folk som samles utenfor adressen. En patrulje dro til stedet. Huseier har fikk pålegg om å avslutte festen.

Syv minutter senere kom en ny melding om støy, denne gangen fra Elvebakken.

– Da patruljen ankom var det stille i området.

På sentrum var en annen patrulje i sving. De måtte bortvise en mann i 30 årene fordi han ikke var ønsket på noen av byens utesteder.

– Mannen var veldig beruset og en bråkmaker i sentrum.

En mann i 20-årene kunne heller ikke oppføre seg. Også han fikk beskjed om å fjerne seg fra sentrum på grunn av beruselse og aggresiv atferd.

En halvtime over midnatt stoppet en patrulje et kjøretøy for kontroll. Det manglet kjennemerke foran. Bilføreren ble ilagt forenklet forelegg for forholdet.

Russefest

I Sandnesdalen i Kirkenes arrangerte russen treff. Kl 00.25 kom en patrulje over en beruset ung dame på 16 år. Hun ble bortvist fra stedet. Verger varslet, skriver politiet.

Det gikk ikke lang tid før politiet traff på to nye mindreårige jenter.

– Begge ble gitt pålegg om å dra fra stedet. Begge etterkom og dro hjem.

Klokken 01.53 fikk politiet melding om tre kvinnelige russ som hadde vært involvert i en voldsepisode på arrangementet. En var slått til, slik at det ble kutt i leppa. Sak ble opprettet.

Klokken kvart på tre i natt var det nytt oppdrag.

– Melding om tumulter mellom to kvinnelige russ på arrangementet. Patruljen var i kontakt med begge to, begge ble bortvist fra stedet.

I tillegg har politiet vært nødt å håndtere voldsepisoder både i Hammerfest, Honningsvåg og Havøysund i løpet av natten. Sak er opprettet på alle tilfellene.

Totalt melder politiet om 22 hendelser på Twitter i løpet av natten.