nyheter

Altaposten fikk søndag rundt klokka 13 inn et knippe henvendelser, i forbindelse med at redningsskøyta RS Vekteren og et helikopter tilsynelatende drev med søk i Altafjorden.

Etter å ha sjekket opp saken får Altaposten vite fra Hovedredningssentralen at det er snakk om en øvelse.