Trekker seg fra avtale om sjømatsenter

nyheter

I en pressemelding fra Avinor går det fram at intensjonsavtalen med Worldwide Flight Services (WFS) om bygging og drift av et nytt sjømatsenter for flyfrakt ved Oslo lufthavn blir terminert.

WFS og Avinor er enige om å terminere denne intensjonsavtalen. Det skjer etter at WFS i prosjektutviklingen gikk for endringer som ikke lot seg implementere under det anskaffelsesregelverket Avinor må følge.

– Vi vil nå vurdere om, og hvordan, det best skal tilrettelegges for sjømateksport over Oslo lufthavn sier kommunikasjonssjef i Avinor, Kristian Løksa.