– Jeg så bare tyskerne da politiet kom med sine sorte uniformer

Bjørg og Ernst Halvard Larsson er stolte over at de stilte Gargia fjellstue til disposisjon for demonstrantene under Alta-aksjonen.



– Joda, det føles godt, sier de tidligere oppsitterne på Gargia fjellstue, Bjørg og Ernst Halvard Larsson, til Altaposten.



Det er 40 år siden ekteparet åpnet fjellstua og området rundt for de som demonstrerte mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget. Selv om de drev fjellstuevirksomheten for Staten, stod de opp for sine idealer, og var egentlig aldri i tvil om hva som var rett å gjøre.

– Vi kunne ikke avvise noen. Det gjør man ikke når man driver fjellstue, sier Bjørg og Ernst Halvard, eller Halvard, som han kalles.



– Forfriskende aksjon