– Endelig noen som står opp for jordvern

nyheter

Fylkesmannen i Troms og Finnmark møtes av en storm av kritiske røster til at det nå varsles innsigelse mot boligbyggingen i nærområdene, og da spesielt Tverrelvdalen. I tillegg kan Fylkesmannens innsigelse og krav om opprettholde den grønne linje komme til å stoppe Alta IFs stadionplaner. Den grønne linje setter en grense for boligbygging vest for Holstbakkveien, og stadion er tenkt finansiert gjennom en kombinasjonsbruk med boligutbygging.