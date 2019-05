– Griper til enkleste løsning

nyheter

Et avklaringsmøte mellom fylkestinget i Finnmark og Kommunal- og moderniseringsdepartementet torsdag ga ingen løsning.

– Det er tydelig at departementet har det travelt. De griper til den enkleste løsningen og pusher på, så de kan kjøre saken fram for Stortinget og være klar til årsskiftet, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik.

Departementet har foreslått at oppnevnelsen av tre styremedlemmer fra fylkestinget i Finnmark overføres til det nye sammenslåtte fylkestinget mellom Finnmark og Troms. Vassvik mener at dette strider mot intensjonene i Finnmarksloven, som skal representere befolkningen i Finnmark.

Fylkestinget i Finnmark har foreslått for departementet at man isteden kan lage en kommunemodell, der kommunene i Finnmark velger de tre styremedlemmene.

– Det vi særlig har reagert på, og som vi la fram for departementet i dag, er at de i altfor liten grad har utredet alternativene. De har ikke engang vurdert konsekvensene av sitt eget forslag. Når det dreier seg om en lovendring, forventer vi et grundigere forarbeid, sier fylkesordføreren.

Statssekretær Anne Karin Olli vil ikke gå inn på drøftingene i møtene, men opplyser at partene er enige om å møtes igjen. Ifølge Vassvik er neste møte lagt til slutten av mai. (©NTB)