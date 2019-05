Stilfull markering av frigjøringsdagen

nyheter

For, det er rart med det. Straks kransnedlegging og ordførerens tale var unnagjort, ventet snitter og kaffe, kake og mer kaffe og et spennende arrangement på rådhuset. Rammen for arrangementet ble satt da ordføreren talte før kransnedleggingen på Altagård. Monica Nielsen slo fast at 8. mai er veteranenes dag.