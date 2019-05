På søndag kan du få barnevakt i Finnmarkshallen

nyheter

Når Alta IF og Sotra braker sammen på søndag, vil kampvert Sparebank1 Nord-Norge gjøre noe ekstra ut av matchen i Finnmarkshallen.

Hyrer turnforeninga

De har nemlig hyret Alta turnforening til barneparkering for familier som skal se kampen og delta i arrangementet på andre måter. Turnforeninga sørger for pass og aktivisering allerede en time før kampen. De tar i bruk håndballhallen til dette, opplyser Anita Olaussen i Sparebank1 Nord-Norge.

– Turnforeninga kan dette bedre enn de fleste, så vårt mål er å skape felles trivsel, pluss at småbarnsforeldre kan være med på arrangementet, sier hun.

Kollega Karsten Eriksen mener det handler om bolyst.

– Jeg tror også at flere familier og publikummere tar med seg stemning til Finnmarkshallen, sier han.

Gjensidig utbytte

– Fantastisk at de har tatt dette initiativet. De slår skikkelig på stortromma, sier Andreas Markussen i Alta IF.

De spanderer også lunsj og kampbillett til samarbeidspartnere i næringslivet.

– Dette er kanskje noe vi burde satset på i Alta IF. Vi ønsker nemlig at våre samarbeidspartnere skal mingle og føle at de får et gjensidig utbytte av være med i pool'n. påpeker Markussen, med lille Noel på armen.

Hopp & Sprett

Henriette Bismo Eilertsen i Alta turnforening forteller at de ble spurt av banken om de kunne påta seg oppgaven.

– Vi blir barnevakt og skal kjøre konseptet hopp & sprett. Vi rigger utstyr og skal få ut masse energi, for eksempel hos de barna som ikke nødvendigvis er så opptatt av fotball, sier Bismo Eilertsen.

– Jeg tror også at dette kan bli en snakkis, i den forstand at alle vet hvor de skal være 12. mai. Nemlig i hallen, sier hun.

De små går lei

Torgeir Ekeland forteller at Alta IF har et ønske om å gjøre mer ut av arrangementene, på en måte som gjør at de kan få 7-800 tilskuere i hallen. For eksempel småbarnsforeldre.

– Som pappa til en femåring, så vet jeg at interessen dabber litt av i løpet av 90 minutter. Jeg tror dette kan bli populært, sier han.

I løpet av sesongen er det ulike kampverter fra næringslivet.

– Det er helt opp til den enkelte samarbeidspartner og kampvert hva de ønsker å gjøre, men vi tror dette blir en fin arena for å knytte kontakter.