Går for fortsatt FM-drift for lokalradioene

Landets 198 nærradioer må få sende på FM fram til 2026. Mediemangfoldet i Norge vil ellers bli rammet fordi mange kommer til å legge ned, frykter Medietilsynet.

– Dette synes vi er svært positivt i Mediehuset Altaposten. Det betyr at vi fortsatt kan styrke grunnlaget for Radio Alta, med både FM og Dab. Det er fortsatt mange lokalt som ikke har Dab, for eksempel i bilen, sier redaktør Rolf Edmund Lund.

Det er regjeringen som har bedt om en kartlegging av grunnlaget for å forlenge FM etter 2021. Medietilsynets hovedanbefaling er å forlenge FM-konsesjonene fra 2021 til 2026.

– Vi har blant annet sett på lokalradioenes betydning for mediemangfoldet, hvor langt digitaliseringsprosessen har kommet, den økonomiske situasjonen i bransjen og vurdert hvilke hindringer som kan stå i veien for lokalradioenes overgang fra FM til digitalradio (dab), sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Dyrt med dab

Det koster mye å bygge ut dab fordi det ikke er nok leietakere å dele sendekostnadene med. Mange lokalradioer har ikke penger til å klare denne overgangen.

Om man skrur av FM-nettet, vil mange aktører legge ned driften. Særlig distriktene blir rammet.

– Det får konsekvenser for mediemangfoldet både i et aktør- og bruksperspektiv, ikke minst i områdene utenfor storbyene, sier Velsand.

Medietilsynet mener også at potten av tilskudd som går til lokalkringkasting, bør økes, og at pengene også kan gå til investeringer og til drift.

Både P4-sjefen og Norsk Lokalradioforbund er fornøyde med rapporten som er lagt fram, ifølge Medier24.

– Dette er noe som treffer en balanse mellom å få fart på digitaliseringen og å ta hensyn til lokalradio, sa P4-sjef Kenneth Andresen. Leder Aslak Sommerfelt Skretting i Norsk Lokalradioforbund er fornøyd over å ha blitt hørt og mener fem ekstra år vil gi større trygghet for investeringer.

Totalt 198 lokalradiostasjoner har i dag konsesjon til å sende på FM-nettet. (©NTB)