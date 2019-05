Fredag utløses spenningen

nyheter

Storviltutvalget i Alta jeger- og fiskerforening trekker fredag klokka 18.00 på City Scene ut de jaktlagene fra Alta som får tildelt jaktområder til høstens elgjakt. Det forteller leder for utvalget, Jan Erik Henriksen, som sier at det før trekningen vil bli et lite fagarrangement, som handler om jaktlagets viktigste medlem, nemlig den godkjente ettersøkshunden. I de fleste tilfellene elghunden.

Instruksjon og hund

– Vi har et fagopplegg med hundeinstruktør Gerd Søderholm, som kanskje er den i Finnmark som har forholdt seg til flest hunder og er den beste instruktøren vi kan få til å fortelle om hvordan man tar best mulig vare på hunden, som det viktigste medlem i jaktlaget. Vi skal ha en hund der og hun skal demonstrere en del øvelser og svare på spørsmål om hvordan man skal forholde seg til en elghund. Dette handler om å lære seg å lese hundens kroppsspråk, for det er eierne og medlemmene i jaktlaget som trenger kursing, ikke hunden selv, sier Henriksen.

– Elghunder er i utgangspunktet enmannshunder og de er bestemte og det er mange som ikke kan så mye om dette med elghund, så vi synes det er fint å kunne gi et slikt tilbud om et kurs, før spenningen utløses og vi starter trekningen av dem som har fått jaktfelt il høstens elgjakt, sier Henriksen.

Stor interesse

Han forteller at det i fjor var noe over 50 jaktlag, med tilknytning til Alta, som hadde meldt seg på til trekningen.

– Det er neppe noen færre i år og hvis vi sier at det er mellom fire og seks medlemmer i hvert lag, så er det altså snakk om mellom 200 og 300 jegere som nå venteri spenning. I fjor var det felt i Tana og Karasjok syd som var blant de mest populære, mens det i Alta er Kviby og et par andre med tre dyr som er mest ettertraktet. Til trekningen på City scene er det mulig å få seg middag, eller en forfriskning i baren. Kurset vil vare fra cirka klokkka 17 til kvart på seks og så starter trekningen klokka 18.00, sier lederen i storviltutvalget, Jan Erik Henriksen. Han regner med at hele arrangementet er over litt over klokka 19.00 på fredag. Og før alle går hjem er det også foretatt trekning i lotteriet som avholdes samtidig.