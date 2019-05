Døde av blodtap

nyheter

– Den viser at Gisli Thor Thorarinsson døde av blodtapet etter å ha blitt skutt i låret. Den islandske ambassaden er varslet om at obduksjonen er ferdig og at avdøde kan fraktes til Island, skriver Finnmark politidistrikt i en pressemelding.

Gísli (40) fra Island ble drept i Mehamn Politiet har frigitt navnet på mannen.

Videre i etterforskningen har der nå avhørt oppi mot 50 vitner. De siktede i saken er ikke avhørt ytterligere.

– Vi venter fortsatt på analyse av våpen, elektroniske spor med videre. Ingen av de involverte var registrert med våpen. Politiet hadde på det tidspunkt, heller ingen konkret informasjon om at siktede hadde tilgang til våpen. Etterforskningen så langt viser at våpenet ble tilegnet samme dag som drapet, skriver de.

Når varetektfengslingsperioden er over vil politiet be om ytterligere varetektsfengsling for hovedmistenkte.