Stopper pasientomlasting og «tuktet» Helse Nord

Med et vær der helseministeren smilte om kapp med solen og sine parti- og regjeringsstøttespillere, ble det tatt et kraftig oppgjør med et uregjerlig helseforetak. Helse Nord og Finnmarkssykehus har over tid provosert Bent Høie og hans støttespillere; ikke minst ved å offentlig gå mot alle signaler om å finne en løsning slik at pasientomlastingen som har foregått i stor stil mellom Alta og Hammerfest kan avsluttes.