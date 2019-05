nyheter

Helse Nord og Helsedirektoratet har fått i oppdrag å sette i gang et pilotprosjekt for sjåførbytte ved møtekjøring for ambulanser på strekningen Alta-Hammerfest. På den måten skal pasienten slippe å bytte fra én ambulanse til en annen ved møtekjøring. Det ble kjent på en pressekonferanse med blant andre helseminister Bent Høie i Alta i dag.

Altaposten kommer med mer fra pressekonferansen.