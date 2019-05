Frp i Midt- og Nord-Norge krever milliardpakke til veier

nyheter

– Du kan bygge så mange riksveier du vil, men det hjelper ikke om vi ikke kommer oss inn på dem, sier fylkesleder og stortingsrepresentant Dagfinn Olsen (Frp) fra Nordland til Nationen.

I Troms og Finnmark trekkes det også fram at fylkeskommunen ikke har jernbane.

– Vi har mye støtte slitasje fordi vi bare har bil å kjøre med. I resten av landet brukes det enorme summer på jernbane. Vi mener det må prioriteres vei sterkere, sier gruppeleder John Karlsen.

Nettopp fordi partiet sitter i regjering, er det også dit de retter kravet sitt.

Ifølge Nationen sies det totale etterslepet på fylkesveiene i Norge å være på 70 til 80 milliarder kroner.

– Fra regjering og Stortinget sier man at fylkeskommunene har ansvar for veiene. De prøver hvert år å sette av så mye penger som mulig, men det monner ikke på det enorme etterslepet. Fylkeskommunene har ingen mulighet til å klare dette, sier Karlsen og etterlyser en opptrappingsplan.

I Granavolden-erklæringen heter det at regjeringen skal «vurdere i kommende Nasjonal Transportplan hvordan staten kan bidra til at enkelte fylkesveier med høy andel tungbilder og eksport best mulig kan rustes opp».