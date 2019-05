Alta har Nord-Norges største prisvekst

nyheter

Ingen andre steder i Nord-Norge kan måle seg med prisveksten i Nordlysbyen. Det viser boligprisstatistikken fra Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS. Prisveksten på over syv prosent de fire siste kvartalene er over dobbelt så høy som veksten i både Tromsø, Harstad og Narvik.

– Troen på vekst har virkelig satt seg i Alta. De siste årene har byen vært preget av positivitet. Vi har hatt stor byggeaktivitet og stor tro på fremtiden i en by i vekst. Dette gjør at folk er villige til å satse større, både innenfor næringslivet og i boligmarkedet, sier Lars Lossius, avdelingsleder ved EiendomsMegler 1 i Alta i en pressemelding.

Ikke en ny utvikling

Ifølge Sparebank 1 Nord-Norge har Alta hatt størst prisvekst i nord de siste fem årene. Deler av forklaringen er at en stor yngre gruppe altaværinger er kommet i kjøpsposisjon, sier Lossius.

Boligprisvekst i Nord-Norge siste fem år:

Alta: 35,6 prosent

Bodø: 32,4 prosent

Vefsn: 32,1 prosent

Tromsø: 29,3 prosent

Distriktene i Troms: 27,9 prosent

Distriktene i Nordland: 25,8 prosent

Harstad: 24,5 prosent

Narvik: 21,3 prosent

Rana: 19,5 prosent

Distriktene i Finnmark: 13,9 prosent

Hammerfest: 12,7 prosent

– Mange år med nybygg har også bidratt. Vi ser spesielt at det oppnås høye priser på disse boligene når de selges for andre gang, sier den erfarne eiendomsmegleren

Inviterer til boligkveld

Mange unge i Alta vil altså inn på boligmarkedet, og torsdag 9. mai vier SpareBank1 Nord-Norge og EiendomsMegler 1 en hel kveld til å svare på alle spørsmålene både de unge og foreldrene deres måtte ha.

– Vi får veldig mange spørsmål rundt det å kjøpe sin første bolig, både fra unge selv og foreldre som ønsker å stille opp når barna vil inn på boligmarkedet, sier avdelingsleder Sølvi Jonas de Jong.

Mange lurer for eksempel på hvor mye egenkapital man egentlig trenger, hvordan man kan spare til bolig eller hva det vil si å være kausjonist. Et annet spørsmål som går igjen er også om de lønner seg å eie, framfor det å leie.

– Derfor ville vi arrangere en slik kveld for denne gruppen, slik at de kan få svar på alt de lurer på – på en gang.

Ikke bekymret

Avdelingsleder Jonas de Jong er likevel ikke bekymret for at boligprisene i Alta skal løpe løpsk.

– Gjennomsnittsprisen per kvadratmeter er fortsatt langt unna de største nordnorske byene. Og selv om stigende boligpriser betyr stadig større boliglån, er det ingen av våre kunder som får låne mer enn økonomien deres tåler, sier hun.

Lossius sier prisene vil fortsette å stige, men at prisveksten vil bli litt mer moderat i årene som kommer.

Boligprisvekst i Nord-Norge fra 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019: