– Turister skader seg på scooter

Antall alvorlige skader og dødsfall per 1.000 snøscootere på Svalbard har økt fra fire til fem per år, viser en studie.

Til sammenligning er tallet én per 1.000 snøscootere i Sverige og USA, viser tall fra lignende studier.

Studien omfatter opplysninger fra registrerte dødsfall og personskader med sykehusinnleggelse i Nord-Norge i årene 2013 og 2014.

– De høye ulykkestallene for snøscooter på Svalbard tyder på at skader er særlig et problem blant turister eller uerfarne snøscooterkjørere, som det er mange av på Svalbard, sier overlege og professor ved Universitetet i Tromsø (UiT) Torben Wisborg til Nationen.

Sammen med Ellen Karine Grov og Tone Hakvåg Rønning har Wiborg nylig publisert studien «Dødsfall og personskader ved bruk av ATV og snøscooter i Nord-Norge».

– Verken politi eller sykehus har komplett oversikt over dødsfall ved bruk av snøscooter og ATV. Det er altså ikke enkelt for politikere, myndigheter eller befolkningen å skaffe seg oversikt over risiko i forbindelse med snøscooter- og ATV-kjøring, langt mindre å vurdere mulige forebyggende tiltak, sier Wisborg, som også er forskningsleder ved Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT-Traume).

Ifølge tall fra Nordlys har 45 personer mistet livet i snøscooterulykker i Troms, Finnmark og Svalbard siden 2000. Ulykkene varierer fra kollisjoner og utforkjøringer til snøskred – med samme, dødelige utfall. (©NTB)