– Ikke mat hvalen og hold avstand

Den folkekjære hvithvalen er sist observert i Hammerfest, der den er i indre havn. Direktoratet var tilstede i Hammerfest med patruljebåten «Rind» forrige uke og har eget kontor i byen.

– Vi observerer om den tar til seg mat og om den klarer seg selv, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord. De er ansvarlig myndighet for sjøpattedyr i Norge.

– Hvaler er frittlevende dyr. Denne hvalen ser ut til å finne mat på egenhånd, og det er derfor tilrådelig at den får mulighet til å forsøke å klare seg selv, sier Holmefjord.

Ikke aller en enig i dette, blant annet veterinær Sofus Olsen. Han er mer opptatt av å advare folk om å klappe hvalen.

– Jeg hører folk sier de er redde for at den skal bli stresset. Men den oppsøker folk, og har mulighet til å svømme unna. Men folk må være forsiktig, jeg ser alle småungene som klapper den på hodet, og jeg bare venter på at noen skal klappe den inni kjeften. Den kan jo bite tross alt, sier Olsen til iFinnmark.

Fiskeridirektoratet mener det er viktig å holde avstand til hvalen, slik at den ikke blir skadet og får anledning til å tilpasse seg livet i det fri.

– Fiskeridirektoratet vurderer fortløpende situasjonen og eventuelle løsninger dersom det på et tidspunkt blir tydelig at hvalen ikke klarer å tilpasse seg et liv utenfor fangenskap, sier Holmefjord.