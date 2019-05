Måtte gasse på med reinflyttingen da våren kom raskere enn ventet

nyheter

Det er ikke bare, bare å få reinflokken ned til Skillefjordnes når våren kommer så raskt som i år. Det kan de to søsknene Inga Maja Elisabeth Gaino og broren Per Ole Gaino fra Lahpoluoppal skrive under på. Gjennomvåte og litt frosne var likevel humøret på plass, for flokken har klart seg bra både på vinterbeitet og under flyttingen, kunne de fortelle.