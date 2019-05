– Veiene er i elendig forfatning

nyheter

– Infrastruktur og fylkesveier er den største utfordringen for landets suverent største region, sa John Karlsen, førstekandidat for Troms og Finnmark Frp, i sitt innlegg på Frps landsmøte.

Karlsen, som selv er fra Nordreisa, mener de 4.500 km med fylkesvei i Troms og Finnmark stort sett er elendige.

– Vi har i vår vært i unntakstilstand i mange kommuner i nord. Både skolebuss og postbil har ikke kommet seg frem på fylkesveier som er i oppløsning. Mange av disse fylkesveiene er også viktige fartsårer for næring, hvor spesielt sjømatnæringen har sine anlegg, sa Karlsen fra talerstolen, ifølge nettsidene tl Frp.

Karlsen mener Frp er det eneste partiet som prioriterer etterslepet.

– Det blir for enkelt å si at fylkesveiene er fylkeskommunen sitt ansvar, all den tid det er Stortinget som gir de økonomiske rammene for fylkeskommunen. Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene må tas på alvor. Det vil være avgjørende for å gi muligheter for vekst i Distrikts-Norge, sa Karlsen.