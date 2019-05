Frp styrker seg nesten bare blant menn

nyheter

I VGs partibarometer for mai der velgerne er spurt om hva de vil stemme ved kommunevalget, øker Frp med 1,5 prosentpoeng, og i barometeret for stortingsvalget, øker partiet med 2,9 prosentpoeng.

Men denne økningen skyldes nesten utelukkende at Frp har styrket seg blant menn, sier Idar Eidset i Respons Analyse.

Bakgrunnstallene for stortingsmålingen viser at Frp går fra 11 til 18 prosent oppslutning blant menn, men ligger stabilt hos kvinner. I kommunemålingen styrker partiet seg fra 10 til 14 prosent oppslutning blant menn, skriver VG

Som NTB skrev tirsdag, er tre av fire Frp-velgere menn. Frps årsberetning, som ble lagt fram i forkant av landsmøtet denne helgen, viser også at bare 26 prosent av medlemmene er kvinner.

Partileder Siv Jensen avviser likevel at Frp er et manneparti.

– Det er vi ikke. Jeg fant min vei hit helt naturlig. Det gjorde Sylvi (Listhaug) også. Sakene Frp står for, er jeg opptatt av. Jeg er opptatt av valgfrihet, helse, eldreomsorg og varme saker, men også av bil. Ikke først og fremst av 120 kilometer i timen som fartsgrense, men trygge skoleveier og hvordan vi skal få barna til og fra barnehagene, sier hun.

Hun understreker at partiet arbeider langsiktig for å øke oppslutningen blant kvinner og viser til at partiet har to kvinnelige ledere på toppen.

Påtroppende andre nestleder Terje Søviknes er bekymret for den lave oppslutningen blant kvinner og innrømmer at det siste årets diverse varselsaker neppe har bidratt til mer rekruttering blant kvinner.