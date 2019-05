nyheter

Politiet har lørdag gjennomført promillekontroll i Buktabakken.

– 20 kontrollerte, men ingen reaksjoner, er den den gledelige konklusjonen til politiet.

I Hammerfest gikk ikke kontrollen like smertefritt for en mann i 30-årene. Der er det mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand og blodprøve er tatt. Her ble hele 46 sjåfører sjekket av politiet.