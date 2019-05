Streiken over, men morgenflyet innstilt

nyheter

Innstillingene gjelder ved 14 av de 15 flyplassene SAS opererer fra, med unntak av Kirkenes. Ettersom kveldsflyet ikke kom til Alta torsdag kveld, blir det heller ikke morgenfly klokken 07.15 som planlagt, viser appen til Avinor. Det skulle gått via Tromsø til Oslo.

Neste planlagte avgang med SAS er klokken 14.30, men her kan det være lurt å holde seg informert via SAS og Avinor, ettersom det meldes om at det vil ta tid å komme igang etter streiken.

Flest innstillinger er det i Bergen, hvor 14 fly blir stående på bakken. Det viser en oversikt på Avinors nettsider klokken 4.15 natt til fredag.

Disse er innstilt

Innstillingene er som følger ved Norges åtte største lufthavner: Oslo: 10, Bergen: 14, Stavanger: 9, Trondheim: 4, Bodø: 2, Kristiansand: 3, Tromsø: 6 og Ålesund: 5.

Det er i tillegg totalt åtte kansellerte avganger fra Alta, Harstad/Narvik, Haugesund, Kristiansund, Molde og Svalbard. Det er ikke bekreftet offisielt fra SAS hvor mange avganger som eventuelt vil bli innstilt og hvor mange passasjerer som vil bli rammet, melder NTB.

Kan ta tid

Nesten nøyaktig en uke etter at pilotene gikk ut i streik, kunne SAS-sjef Rickard Gustavsen fortelle at de har fått på plass en ny avtale som skal sikre driften. Men selv om streiken er over, vil det ta tid før alle flyene går som normalt igjen.

– Nå setter vi i gang det operative med å få crewet på plass, flyene klar for flygninger og passasjerene opp i luften, sier finansdirektør Torbjørn Wist i SAS. Han vil ikke spekulere rundt hvor lang tid det vil ta, og SAS ber passasjerer om å holde seg oppdatert på deres hjemmesider. (©NTB)