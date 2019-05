Pasientfokus flytter sykehusmarkering

nyheter

Den tidligere varslede sykehusmarkeringen i Alta sentrum 1. juni flyttes, opplyser Sylvi Andreassen, Unn Hariet Vekve og Irene Ojala i Pasientfokus.

– Sist uke inviterte vi deg og dine til en sykehus markering på torget i Alta 1. juni. Det arrangementet må vi utsette til like over ferien, tidlig i august. Årsaken til utsettelsen er at inviterte foredragsholdere ikke hadde anledning til å komme til Alta 1. juni, melder grupperingen.

– Vi satser på å ha vår markering tidligst mulig i august, like før valgkampen tar til for fullt. Vi ønsker at du får den samme kunnskapen som alle på Stortinget- og Regjering har om utfordringer syke mennesker i Alta-regionen sliter med. Lokalpolitikere i Alta-regionen har også fått informasjon om dette, skriver Pasientfokus.

De opplyser videre at de gjennom sommeren vil jobbe med en informasjonsbrosjyre med arbeidstittelen «Hva gjør du når du eller en i familien blir syk?», der det blant annet blir belyst hvordan man kan søke fritt sykehus- og behandlingsvalg.

– Send oss temaer dere ønsker å få svar på, oppfordrer de.